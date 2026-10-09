Астрономы обнаружили загадочный выброс энергии из далекой-далекой галактики

Давным-давно в далекой-далекой галактике во вселенную была выпущена таинственная вспышка энергии. Теперь астрономы обнаружили эту вспышку – всплеск радиоволн, который распространялся более 10 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли, и который, по их мнению, является самым удаленным быстрым радиовсплеском (FRB), когда-либо зарегистрированным.

Как поясняет The Guardian, FRB - это интенсивные всплески радиоволн, которые могут излучать столько же энергии за миллисекунды, сколько солнце излучает за месяцы или годы. Эти загадочные импульсы были впервые обнаружены в 2007 году и с тех пор озадачивают ученых, а некоторые предполагают, что они могут иметь инопланетное происхождение.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, исследователи обнаружили FRB, который возник, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет, что означает, что он прошел “примерно 80% космической истории”.

Вспышка, получившая название FRB 20240304B, считается самой дальней из обнаруженных на сегодняшний день, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд расстояния, пишет The Guardian.

Ученые обнаружили вспышку с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке и впоследствии идентифицировали галактику-хозяина с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба Наса (JWST).

Доктор Темия Нанаяккара из Сиднейского университета, один из ведущих исследователей, работавших над этой статьей, рассказывает, что, когда произошел взрыв, “не было ни Земли, ни Солнца”.

Данные JWST показали, что вспышка произошла из “молодой, очень маленькой галактики, которая формирует звезды с очень высокой скоростью, и вокруг нее не так много металлов”.

Существует несколько теорий относительно того, что является источником FRB, в том числе, что они происходят от магнетаров, нейтронных звезд с очень мощным магнитным полем.

“Каким бы ни был механизм, вызывающий этот радиовсплеск, он должен учитывать тот факт, что он может быть получен в очень молодых галактиках с очень низким содержанием металлов”, - отмечает доктор Нанаяккара.

С 2007 года было обнаружено более 10 000 FRB. Некоторые из них повторяются непрерывно, говорит Темия Нанаяккара, в то время как “некоторые из них повторяются некоторое время, а затем прекращаются, и есть такие FRB, которые появляются только один раз, и мы больше никогда их не видим”.

Будет ли новый отдаленный всплеск единичной вспышкой или он будет давать повторяющиеся сигналы, еще предстоит выяснить.

“Но самое интересное в FRB-излучениях то, что нам не нужно знать, что заставляет их заниматься некоторыми научными исследованиями, которыми мы занимаемся сейчас”, - отмечает Нанаяккара.

Этот конкретный всплеск “распространялся на протяжении 80% возраста Вселенной”, сказал он, добавив, что дальнейшие обнаружения удаленных FRB позволят ученым составить карту невидимой материи в отдаленной Вселенной.

Профессор Мэтью Бейлс из Суинбернского университета, один из астрофизиков, впервые обнаруживших FRB, описал новую работу как “подтверждение того, насколько мощными FRB являются для исследования Вселенной”.

Бейлс описал их как “очень фундаментальный способ подсчета количества атомов во Вселенной”. На FRB влияют частицы, через которые они проходят, что позволяет ученым определять количество вещества, которое невозможно увидеть в оптические телескопы.

Доктор Сара Уэбб, астрофизик из Университета Суинберна, которая также не принимала участия в исследовании, комментирует: “Их можно использовать, по сути, для подсчета количества вещества, через которое они должны были пройти, чтобы добраться до Земли. Это открытие говорит о том, что FRB, возможно, были очень распространены в ранней Вселенной”.