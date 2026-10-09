Трамп наградил Маска и глав IT-гигантов медалями за вклад в науку

Маск получил от Трампа Национальную медаль науки на фоне примирения

Президент США Дональд Трамп вручил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску Национальную медаль науки. Это высшая научная награда страны, сообщает AFP.

Во время церемонии глава государства назвал бизнесмена «национальным достоянием» и сравнил его с Томасом Эдисоном. Трамп также охарактеризовал Маска как «очень, очень особенного человека».

Лауреатами медали стали сооснователь Google Сергей Брин, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг и глава AMD Лиза Су. Майкл Делл из Dell Technologies и гендиректор Microsoft Сатья Наделла получили Национальные медали технологии и инноваций.

Награждение произошло на фоне восстановления отношений между политиком и предпринимателем. В июне 2025 года они публично поссорились из-за критики Маском налогово-бюджетного законопроекта Трампа. Глава SpaceX позже извинился, признав, что его публикации «зашли слишком далеко».

К августу 2026 года стороны возобновили регулярное общение. В центре их дискуссий оказались вопросы искусственного интеллекта, ситуация в Китае и международные события.

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