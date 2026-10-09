Ученые обнаружили 180 тысяч гигантских черепах на одном из островов

Популяция гигантских черепах теперь намного превышает численность людей на Сейшельских островах после многолетней программы восстановления. Исследование крупнейшей в мире популяции свободно перемещающихся гигантских черепах показало, что некогда исчезавший вид процветает. Популяция гигантских черепах Альдабра обитает на одноименном атолле Сейшельских островов.

Самое последнее исследование, проведенное Фондом Сейшельских островов (SIF) и Университетом Эксетера, показало, что на острове обитает около 180 000 черепах. Это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для этого вида, и он намного превышает численность людей на Сейшельских островах, пишет The Guardian.

Новая цифра была получена командой, проанализировавшей данные о численности черепах за пять лет, с 2018 по 2022 год. Это первое обновление с тех пор, как в конце 1990-х годов широко упоминалась цифра в 100 000 черепах.

Атолл Альдабра - одно из двух мест в мире, где гигантские черепахи обитают в дикой природе, в то время как на Галапагосских островах проживает гораздо меньшая популяция.

Доктор Фрауке Флейшер-Догли, генеральный директор SIF, сказала: “Более 180 тысяч гигантских черепах, свободно обитающих на нашем атолле, являются доказательством того, чего может достичь долгосрочная приверженность сохранению природы. Это замечательная новость для Сейшельских островов, для всего мира и для всех, кто работал над защитой Альдабры”.

Исследование, опубликованное в научном журнале Ecology and Evolution, показало, что популяция была относительно стабильной в течение этого периода, и, по самым приблизительным оценкам, насчитывала почти 183 000 взрослых и неполновозрастных черепах.

В 19 веке из-за эксплуатации животных на острове осталось менее 1000 черепах Альдабра, но программа восстановления привела к тому, что в 1981 году он стал природным заповедником строгого режима, а в 1982 году - объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас исследователи говорят, что это одна из величайших историй успеха в области охраны природы в Индийском океане, и новое исследование подтверждает это. “Программа мониторинга гигантских черепах на Альдабре является одной из самых продолжительных в регионе, но густая растительность атолла в некоторых местах затрудняет подсчет черепах”, - сказала доктор Нэнси Банбери, один из соавторов исследования.

“Моделируя то, чего мы не видели, а также то, что мы уже сделали, мы получили самые надежные исходные данные для этого культового вида на Сейшельских островах, установив ориентир, который мы можем использовать для отслеживания популяции на десятилетия вперед”.

Несмотря на хорошие новости, авторы исследования говорят, что необходимо проявлять бдительность. Климат Альдабры меняется: ожидается, что более продолжительные и частые засухи сократят количество тени и пищи, доступной черепахам, в то время как повышение уровня моря угрожает низменным частям атолла.

Авторы исследования говорят, что инвазивные млекопитающие по-прежнему представляют угрозу, включая диких кошек и черных крыс, которые охотятся на яйца черепах и детенышей. Запланированное уничтожение этих оставшихся инвазивных млекопитающих, по словам авторов, может устранить последние барьеры на пути дальнейшего роста популяции и помочь ей противостоять будущим климатическим нагрузкам.

“Эти результаты - отличная новость для черепах и свидетельство фантастической работы, проделанной в этой области”, - сказал доктор Дэйв Хадсон, научный сотрудник Университета Эксетера в Корнуолле.