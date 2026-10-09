Ученые рассказали о надвигающейся магнитной буре

В пятницу ожидается магнитная буря, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

В сообщении уточняется, что плазменное облако, которое было выброшено Солнцем, прибудет к Земле в пятницу утром.

- Удар по Земле, как и положено, запустит всю традиционную цепочку явлений космической погоды — от магнитных бурь до полярных сияний, но в щадящем режиме, - уточнили в лаборатории солнечной астрономии.

Ученые отметили, что бури продлятся от 10 до 12 часов, а также они не превысят умеренного уровня G2.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о приближающихся магнитных бурях.