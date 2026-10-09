...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Наука 5196

Учёные случайно нашли генетический код, который не может существовать

Учёные случайно обнаружили генетический код, нарушающий правила жизни

Учёные случайно обнаружили генетический код, нарушающий правила жизни
Сгенерировано с помощью ChatGPT / Илья Сафонов

Обычная проверка метода прочтения ДНК обернулась открытием. Из пруда выловили микроскопическое одноклеточное, и выяснилось, что его клетки расшифровывают наследственный шифр совершенно необычным образом.

Генетический код устроен как система знаков препинания. Последовательности ДНК считываются тройками — кодонами; каждая обычно задаёт определённую аминокислоту, из которых потом собирается белок. Но 3 особых кодона — TAA, TAG и TGA — работают иначе: это «точка», сигнал остановки, после которого сборка белка прекращается. У почти всех живых организмов эти метки сохраняют свою роль на протяжении огромных отрезков эволюционной истории.

Исключения встречаются, особенно часто у инфузорий — одноклеточных, которые перемещаются в воде с помощью крошечных ресничек. У некоторых из них стоп-кодоны действительно теряют обычную функцию и тоже кодируют аминокислоты. Но до сих пор учёные видели устойчивую закономерность: TAA и TAG практически всегда «меняют профессию» вместе и начинают кодировать одну и ту же аминокислоту — считалось, что эти 2 сигнала словно скованы одной цепью в ходе эволюции.

Именно это правило нарушил крошечный, прежде неизвестный науке вид инфузории Oligohymenophorea sp. PL0344. Его обнаружил доктор Джейми Макгоуэн, в то время постдок Института Эрлхэма, и его коллеги из Оксфордского университета под руководством профессора Томаса Ричардса. Изначально они вовсе не искали необычные генетические коды — всего лишь тестировали новый метод секвенирования ДНК из очень малого количества клеточного материала. Макгоуэн отметил, что это чистое везение: для проверки методики выбрали именно это простейшее, и это прекрасно показывает, насколько мало известно о генетике простейших.

Проанализировав геном организма, учёные обнаружили, что кодоны TAA и TAG вовсе не функционируют как стоп-сигналы, а кодируют 2 совершенно разные аминокислоты: TAA — лизин, а TAG — глутаминовую кислоту. Единственным «настоящим» стоп-кодоном у этого организма остался TGA. Макгоуэн говорит, что не известно ни одного другого случая, когда эти стоп-кодоны оказались бы связаны с двумя разными аминокислотами. По его словам, это ломает некоторые правила, которые считались незыблемыми в трансляции генов, ведь до сих пор считалось, что эти два кодона эволюционируют только сообща.

Учёные также нашли специальные гены транспортных РНК, соответствующие новым «значениям» кодонов. Это подтвердило: необычный код — не ошибка секвенирования, а подлинная особенность организма. Кроме того, в ДНК сразу после белок-кодирующих участков обнаружилось необычно много «запасных» стоп-кодонов TGA — возможно, они служат своеобразной страховкой на случай сбоев при трансляции.

Позднее та же команда обнаружила похожие, хотя и не идентичные, перестройки генетического кода ещё у нескольких видов инфузорий, собранных в том числе в рамках океанографического проекта TARA Oceans. Это говорит о том, что подобные изменения возникали независимо как минимум несколько раз в ходе эволюции. Как подытожил Макгоуэн, учёные пытаются сконструировать новые генетические коды, но они уже существуют в природе. Там можно найти поистине удивительные вещи, если их искать. Или, как в нашем случае, даже когда их вовсе не ищешь.

Ученые выяснили, как изменился риск тромбозов и миокардита с новыми штаммами COVID-19

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX

Подписаться

Автор: