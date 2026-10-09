В религиозном тексте 1000-летней давности нашлись следы древней болезни

Недавно ученые обнаружили следы древней болезни в неожиданном месте: на страницах Евангелия, которому 1000 лет. Об открытии, в центре которого были Йоркские евангелия, объявил Университетский колледж Дублина (UCD).

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Science Advances, исследователи из UCD проследили тысячелетнюю эволюцию вируса оспы овец, используя древнюю ДНК, сохранившуюся в рукописях и останках животных.

Это очень заразное заболевание поражает овец, но, как известно, не поражает людей, отмечают Fox News. По данным университета, исследователи обнаружили его ДНК в шкурах животных, из которых делают пергамент.

Йоркские евангелия были написаны в Кентербери в конце 900-х годов англосаксонскими переписчиками, а позже перевезены в Йоркский собор, где они хранились на протяжении веков.

Неожиданно исследователи обнаружили следы вируса оспы овец на пергаменте, изготовленном из телячьей и козлиной кожи, что указывает либо на межвидовые инфекции, либо на загрязнение в процессе изготовления пергамента.

Сравнив манускрипты с ДНК, извлеченной из зубов овец бронзового века, исследователи обнаружили, что оспа овец поражает домашний скот уже более 3700 лет. В заявлении UCD Йоркские евангелия названы “биологической капсулой времени”, в которой на протяжении веков сохраняются свидетельства существования вируса.

“Исследование показывает, что оспа овец угрожает домашнему скоту уже более 3700 лет, - сообщили в университете. – В отличие от других материалов скелета, зубы могут сохранять генетические свидетельства инфекции на протяжении тысячелетий, предоставляя ценную информацию о прошлых вспышках”.

Оспа овец может быстро распространяться по стадам и быть смертельной, особенно для молодняка, что делает вспышки потенциально серьезной угрозой для общин, зависящих от животноводства, рассказывают Fox News.

“Оспа овец - это очень заразное заболевание, которое быстро распространяется и может за короткое время поразить большую часть стада, - говорится в сообщении UCD. - Эта болезнь особенно опасна, поскольку может привести к очень высокому уровню смертности, особенно среди молодняка, и резко снизить продуктивность, нанося ущерб шерсти, мясу и надоев молока”.

Луи Л'От, кандидат наук из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который был ведущим автором исследования, поясняет, что открытие показывает, что пергамент может сохранять следы ДНК патогенов животных на протяжении веков. “Возможно, что архивы и библиотеки по всему миру также содержат генетические следы вспышек заболеваний у животных в прошлом, - сказал Л'От. – Эти геномы помогают нам понять, как эволюционировали эти патогены и как они влияли на прошлые общества — например, вирус оспы овец, который, как мы показываем, поражал овечьи стада Евразии по меньшей мере на протяжении трех с половиной тысячелетий”.

Л'От добавил, что этот патоген и сегодня остается угрозой, и что изучение его древней ДНК может помочь исследователям лучше понять, как его искоренить. “Люди во всем мире все еще борются с этим патогеном — в настоящее время в Греции наблюдается вспышка оспы овец, которая наносит большой экономический ущерб”, - сказал он.

“Мы обнаружили, что в отличие от вируса натуральной оспы, геном вируса оспы овец был очень стабильным на протяжении последних нескольких тысячелетий. Это может означать, что генетические изменения до этого момента были очень важны для того, как вирус оспы овец эволюционировал и заразил своего хозяина, что может помочь нам бороться с патогеном в будущем”, - добавил он.

Все большее число открытий в области ДНК древних людей проливает новый свет на болезни, от которых страдали люди и животные столетия назад, напоминает Fox News. Ранее в этом году ученые обнаружили ДНК оспы в чилийских мумиях многовековой давности, что стало первым свидетельством существования этого заболевания в этой части Южной Америки в ранний колониальный период.