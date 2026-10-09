В России запатентовали контейнер для сушки новорожденных телят

Научный коллектив из Кубанского государственного аграрного университета имени Трубилина запатентовал мобильную сушилку для недавно родившихся коровьих малышей. Особенно нужным новое приспособление будет в зимнее время года. Как пояснили «МК» ветеринарные врачи, телята, как и все новорожденные, очень уязвимы в первые дни жизни. В частности, они боятся сквозняков. Будущие быки и коровы, как и другие млекопитающие, при рождении покрыты слизью. Поэтому отелившаяся мать их облизывает, но и этого иногда недостаточно. Мокрый после такой процедуры теленок может серьезно заболеть даже летом. Только после того, как малыш обсохнет, его можно отпускать на прогулки. Поэтому сушилка станет важным средством для защиты их здоровья.

Приспособление, по мнению разработчиков, должно быть устроено по принципу матрешки: она состоит из двух камер, помещенных одна в другую. Внешняя камера должна быть непроницаемой для окружающего воздуха. Внутренняя - напоминать домик для барашка из книги «Маленький принц» благодаря отверстиям в стенках (стенки будут перфорированы). Но самое важное — техническая начинка наружного «домика». В ней — камера для кондиционирования, обогреватель и вентилятор, устройства для контроля температуры и влажности. Предусмотрены и пульты на стенках наружной камеры. Кроме того, устройство снабжено приемными устройствами для получения сигналов снаружи (с пульта управления). Но работать оно может и в стационарном режиме, то есть теленок с момента помещения в камеру и до момента выхода будет в безопасном, сухом и комфортном месте. Контейнер должен быть на колесиках, это упростит работу по перемещению телят.