Забрезжил «Рассвет»: связь уже есть, но спутники еще не на рабочей орбите

Разработчик низкоорбитальной спутниковой системы «Рассвет» провёл первые сеансы связи с использованием своих космических аппаратов. Как известно, именно спутники «Рассвет-3» должны обеспечить нас низкоорбитальной глобальной связью, собственным космическим Интернетом, доступным в любом месте России и мира. Такая орбитальная группировка, аналог американской системы «Старлинк», очень нам нужна, и прежде всего в интересах обороны.

Разработчики рассчитывают на обеспечение скорости интернета до 1 Гбит в секунду, при задержке сигнала не более 70 мс. Серийные спутники «Рассвет-3» работают в двух диапазонах частот, а именно на частотах Кu-диапазона (11–19 ГГц) и Ka-диапазона (19–40 ГГц). Аппараты несут на борту связь стандарта 5G NTN, лазерные межспутниковые терминалы нового поколения, обновлённую систему энергопитания и плазменные двигатели.

Группировку планируется развернуть на орбитах высотой 800 километров с почти полярным наклонением - 82,3 градуса к экватору в 12 орбитальных плоскостях, по 21 спутнику в каждой.

По планам, в 2026 году число таких аппаратов на орбите должно составить 156, в 2027-м - 292, а в 2028-м – 383.

Предполагается, что основными потребителями услуг этой низкоорбитальной системы связи станут госучреждения, экстренные службы, транспортные, нефтегазовые компании, энергетические системы, предприятия промышленности и геологоразведки, сельскохозяйственные структуры, операторы связи, туристические фирмы.

Пользовательские приёмо-передающие устройства могут устанавливаться и на стационарные, и на подвижные объекты - автомобили, самолёты, поезда, морские и речные суда.

Сейчас на орбитах находится 31спутник. Из них только 7 поднялись на высоту порядка 520 километров. Остальные пока летят ниже. То есть до рабочей орбиты 800 километров им ещё далеко. Тем не менее первые сеансы связи уже проведены. Это свидетельствует о работоспособности целевого оборудования.

На самом деле впервые сеанс связи был осуществлён ещё в августе 2023 года. Но тогда он проходил с экспериментальным спутником «Рассвет-1», который и сейчас летает на высоте 800 километров.

В 2026 году проводились проверочные включения с будущими пользователями в удалённых населённых пунктах и на железной дороге. А в посёлке Нельмин Нос жители участвовали в дистанционном электронном голосовании, используя связь через спутники «Рассвет-3».

А 7 октября сеанс видеосвязи между Москвой и Адыгеей начался в 16:55 по московскому времени и продлился примерно пять минут. При этом качество звука было высоким, а видеоизображение довольно устойчивым.

И почти тогда же мобильный оператор провёл пробную проверку связи через спутники этой группировки. Компания продемонстрировала работу новой технологии, запустив прямой эфир из Красноярского края.

Инженерные команды обеспечили сквозную передачу данных на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без использования наземной линии связи.

Итак, первые сеансы связи с использованием спутников «Рассвет-3» уже успешно состоялись, хотя в расчётном режиме эти космические аппараты работать ещё не могут. Это связано с тем, что рабочая высота пока не достигнута, а также с недостаточным количеством спутников на орбитах. Но разработчик считает, что ему удастся развернуть группировку, способную в 2027 году выполнять поставленные задачи.