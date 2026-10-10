Центр Земли смещается: NASA раскрыло точную цифру

В NASA выяснили, что центр масс нашей планеты не стоит на месте. Он немного смещается, и это важно учитывать при спутниковой навигации и определении высот. Теперь эти колебания удалось измерить с небывалой точностью.

Если бы Земля была идеально твёрдым и однородным шаром, центр массы совпадал бы с геометрическим. Однако планета откликается на перемещение больших объёмов воды, льда и воздуха, которые меняют положение в зависимости от сезона. Из-за этого настоящий центр массы описывает небольшую петлю около геометрического центра, отклоняясь на несколько миллиметров. До сих пор оценки расходились: 2 последние международные оценки 2017 и 2023 годов различались почти на 7 мм, то есть почти на сам измеряемый эффект.

Чтобы разрешить противоречие, группа под руководством геофизика Дональда Аргуса из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) создала новый метод, опирающийся на сверхточное спутниковое слежение. Спутники движутся вокруг центра массы под действием гравитации, поэтому даже малое смещение этой точки сказывается на расстояниях между аппаратами и наземными станциями. В работе совместили лазерные замеры LAGEOS (аппараты вывели на орбиту в 1976 и 1992 годах именно ради подобных целей) с показаниями GPS и данными о траекториях низкоорбитальных спутников. К тому же специалисты учитывали: кора под изменчивым весом воды и льда немного проседает, а значит, сдвигаются и сами наземные станции.

Аргус говорит, что теперь годовое смещение центра массы Земли оценивают примерно вдвое меньше, чем 8 лет назад. По его словам, результаты показывают: масса воды и воздуха, которые перемещаются между полушариями, меньше, чем думали раньше. Исследователи также выяснили, какие процессы сильнее всего влияют на это смещение. В марте снега Северной Америки и Евразии сдвигают центр масс примерно на 3 мм к Северному полюсу. В апреле бассейн Амазонки накапливает около 2400 гигатонн дождевой воды, притягивая центр масс на 2,2 мм в сторону Южной Америки. Осенью паводки и таяние льдов увеличивают массу Тихого океана, и баланс уходит к его южной части. А плотный холодный воздух в разные сезоны перетягивает центр масс то к Аравии и Азии, то к Южной Америке и Южной Африке.

Соавтор работы Феликс Ландерер из JPL отмечает: хотя смещения микроскопические, для современного мира они важны. По его словам, мир держится на очень точных измерениях местоположения. Если понять механизмы, меняющие системы отсчёта, можно сделать более совершенные системы, полезные для картографии и навигации — от мировой логистики морских перевозок до точного земледелия. Результаты уже совпадают с данными миссии GRACE-FO. В 2028 году начнётся её сменщица — GRACE-C, продолжающая почти 25-летнюю историю наблюдений за перемещением воды и льда на Земле.

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