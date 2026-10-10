Эль-Ниньо набирает силу: декабрь может стать рекордно опасным

Синоптики предупреждают: декабрь способен поставить климатические рекорды, а последствия ощутят миллиарды людей. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), поверхность Тихого океана в центральной и восточной зонах к концу 2026 года прогреется до значений, которых прежде не фиксировали. Это говорит о том, что Эль-Ниньо усиливается.

В ежемесячном обзоре организации говорится, что явление будет крепнуть и выйдет на пик в декабре. Оно приведёт к превышению средних температур на большей части Земли, сдвинет режим дождей и увеличит угрозу засух и паводков в разных уголках планеты.

Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло отметила: Эль-Ниньо уже устойчиво сформировалось и стремительно усиливается. По прогнозам, вероятность сохранения явления до февраля 2027 года почти 100%, и оно может войти в число самых мощных как минимум с 1950 года. Сауло пояснила, что Эль-Ниньо не производит новое тепло, а отдаёт то, которое океан успел накопить.

Индекс Niño 3.4, ключевой показатель, поднялся с +1,6 °C выше нормы в июне 2026 года до +2,5 °C в августе. На октябрь–декабрь ожидают сезонную аномалию около +3,7 °C. Это больше прежнего максимума +2,6 °C, который отмечали с ноября 2015-го по январь 2016 года.

На прогноз влияют и другие океанические бассейны. Положительный диполь Индийского океана, как предполагается, достигнет максимума в октябре, после чего начнёт ослабевать. В экваториальной Атлантике вода останется теплее обычного. Осадки тоже изменятся: больше дождей, чем обычно, вероятно в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, в районе Африканского Рога, в некоторых районах Центральной Азии, на севере Аравийского полуострова и на юго-востоке Южной Америки.

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