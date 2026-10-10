Китай вывел на орбиту новые спутники

Китай успешно вывел на орбиту 27-ю группу низкоорбитальных спутников связи SatNet. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Запуск состоялся 10 октября в 03:27 по пекинскому времени с коммерческой площадки космодрома Вэньчан. Использовалась ракета-носитель CZ-12 («Чанчжэн-12»).

CZ-12 — жидкотопливная двухступенчатая ракета. Она способна вывести не менее 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту. Это ее девятый запуск и пятый в 2026 году.

Для носителей серии «Чанчжэн» миссия стала 671-й. Напомним, что Китай активно развивает космическую программу: в 2025 году страна осуществила 92 запуска, побив собственный рекорд.

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