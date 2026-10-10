Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась сильная магнитная буря.
В своем Telegram-канале он написал, что до планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности Солнца во время одной из недавних вспышек, и геомагнитное поле отреагировало на прибытие солнечной плазмы сильной бурей. По его словам, ей присвоили третий уровень из пяти возможных.
Из-за этой бури в разных регионах можно наблюдать полярные сияния, которые уже заметили даже в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали первый в истории радиосигнал от экзопланеты.