Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась сильная магнитная буря.

В своем Telegram-канале он написал, что до планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности Солнца во время одной из недавних вспышек, и геомагнитное поле отреагировало на прибытие солнечной плазмы сильной бурей. По его словам, ей присвоили третий уровень из пяти возможных.

Из-за этой бури в разных регионах можно наблюдать полярные сияния, которые уже заметили даже в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали первый в истории радиосигнал от экзопланеты.