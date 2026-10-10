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Наука 3092

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря третьего уровня интенсивности

На Земле началась магнитная буря третьего уровня интенсивности

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась сильная магнитная буря.

В своем Telegram-канале он написал, что до планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности Солнца во время одной из недавних вспышек, и геомагнитное поле отреагировало на прибытие солнечной плазмы сильной бурей. По его словам, ей присвоили третий уровень из пяти возможных.

Из-за этой бури в разных регионах можно наблюдать полярные сияния, которые уже заметили даже в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали первый в истории радиосигнал от экзопланеты.

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