Учёные обнаружили у известного микроба способность снижать холестерин

Китайские биологи изучили бактерию Bacteroides uniformis, которая обитает в человеческом кишечнике. Она производит молекулу, помогающую заметно понижать холестерин. Работа опубликована в Nature. В опытах на мышах это соединение сократило число бляшек в артериях примерно в 2 раза.

По действию вещество напоминает статины, которые применяют для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Пентадекановая кислота, как объясняют авторы, подавляет печёночный фермент, задействованный в выработке холестерина. В результате печень интенсивнее избавляется от «плохого» холестерина, выбрасывая его из крови.

Учёные сопоставили образцы кала людей с сердечными заболеваниями и без них. У пациентов с атеросклерозом содержание B. uniformis оказалось ниже. В крови и кале доноров с повышенным количеством жиров также нашли меньше пентадекановой кислоты и бактериальных генов, которые отвечают за её производство.

По словам Вэньцзин Чжао, одного из авторов и сотрудника Университета Сунь Ятсена, эти выводы показывают, как микробиом можно задействовать для поддержки сердца. При этом специалисты напоминают: эксперименты велись в основном на мышах. Дозы бактерий, которые давали грызунам, намного выше того, что человек может получить с едой.

Исследователи подчёркивают, что это только начальный этап. Для подтверждения эффекта у людей требуются более масштабные испытания.

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