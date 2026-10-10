Учёные поймали сигнал из глубокого космоса, который никто не может объяснить

Астрофизики заинтересовались необычным радиосигналом, который пришёл со стороны звезды K2-155. Обычные космические объекты излучают в широком диапазоне, тогда как искусственный передатчик способен удерживать энергию в очень узкой полосе. Ещё один признак — сдвиг частоты: вращение планеты и её движение вокруг звезды приводят к эффекту Доплера.

Такие приметы искали в данных FAST — крупнейшего в мире радиотелескопа с одним зеркалом. Специалисты заново проанализировали наблюдения 2021 года по 33 планетным системам и применили новый алгоритм для отсеивания земных радиопомех. Сначала система выдала почти 140 000 кандидатов. После фильтрации и проверок осталось 2 сигнала, которые привлекли особое внимание. Один был известен ранее и оказался обычной помехой. Второй пришёл от K2-155.

K2-155 — красный карлик, удалённый от Земли примерно на 238 световых лет. У него известно 3 каменистые планеты класса «суперземля». Наибольший интерес вызвала внешняя K2-155 d. Её радиус примерно в 1,6 раза больше земного, а сама она находится рядом с обитаемой зоной звезды — областью, где теоретически может быть вода, а значит, и жизнь. В данных по этой системе обнаружили сигнал NBS 260108. Его частота составила 1148,4167 МГц. Сигнал был узкополосным, менял частоту и появился только в том луче радиотелескопа, который смотрел на K2-155.

Последняя деталь особенно заинтересовала исследователей. FAST наблюдает небо 19 лучами. Земная помеха может проявиться сразу в нескольких. Здесь же сигнал зафиксировали лишь в одном — направленном на изучаемую систему. Это позволило отнести находку к кандидатам на техносигнатуру.

Точно установить источник NBS 260108 пока не удалось. Поэтому заявлять об обнаружении внеземной цивилизации преждевременно. Сигнал интересен для дальнейших наблюдений, но не доказывает существование разумной жизни за пределами Земли. Поиск таких сигналов устроен так: сначала отбрасывают все известные земные и технические источники, а затем пытаются понять, осталось ли что-то действительно необычное. Для K2-155 ответа пока нет. Сигнал может быть очередной радиопомехой, особенностью работы оборудования или редким природным явлением. Но пока происхождение не установлено, вопрос остаётся открытым.

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