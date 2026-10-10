Учёные выяснили, что собака в кровати не мешает спать

Владельцы четвероногих нередко опасаются, что питомец, устроившийся рядом на ночь, испортит отдых. Но измерения говорят обратное: физиология сна человека от такого соседства не страдает. К такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в США и Университета Торонто в Канаде. Их материал опубликован в PLOS One.

Авторы работы проверили утверждения о вреде сна вместе с собакой и заявили, что они не подтверждаются. Наоборот, животное часто даёт хозяину ощущение защиты и эмоционального комфорта. В испытании приняли участие 25 человек и 38 собак. Люди носили трекеры на запястье, животные — на ошейнике. Наблюдение вели непрерывно 4 недели, отмечая ночную активность и периоды отдыха. В выборку вошли только хаски и маламуты: исследование было частью более крупного проекта о собаках и волках.

Участников также подробно опрашивали об их восприятии ночного отдыха. Примерно 50% владельцев говорили, что сон регулярно прерывается из-за того, что собака двигается. Однако данные трекеров эти жалобы не поддержали. По объективным параметрам качество сна не зависело от того, где находился питомец: на кровати, в комнате или в другом помещении дома.

Более детальный разбор ночных пробуждений показал любопытную картину. Эпизоды беспокойства у человека и собаки действительно совпадали, но начинал их почти всегда человек. Сначала просыпался или менял положение владелец, а уже потом на это реагировал питомец. Это указывает, что собаки скорее приспосабливаются к ритму сна хозяина, а не ломают его.

По мнению учёных, субъективное чувство безопасности от близости собаки может давать сильный положительный психологический эффект. В предыдущих работах отмечалось, что совместный сон с питомцем помогает людям с хронической болью или посттравматическим стрессовым расстройством. В дальнейшем авторы планируют выяснить, как на сон влияют собаки меньшего размера и другие домашние животные.

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