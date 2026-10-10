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Наука 2369

Учёные выяснили, что собака в кровати не мешает спать

Собаки не ухудшают сон хозяев, показал эксперимент

Собаки не ухудшают сон хозяев, показал эксперимент

Владельцы четвероногих нередко опасаются, что питомец, устроившийся рядом на ночь, испортит отдых. Но измерения говорят обратное: физиология сна человека от такого соседства не страдает. К такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в США и Университета Торонто в Канаде. Их материал опубликован в PLOS One.

Авторы работы проверили утверждения о вреде сна вместе с собакой и заявили, что они не подтверждаются. Наоборот, животное часто даёт хозяину ощущение защиты и эмоционального комфорта. В испытании приняли участие 25 человек и 38 собак. Люди носили трекеры на запястье, животные — на ошейнике. Наблюдение вели непрерывно 4 недели, отмечая ночную активность и периоды отдыха. В выборку вошли только хаски и маламуты: исследование было частью более крупного проекта о собаках и волках.

Участников также подробно опрашивали об их восприятии ночного отдыха. Примерно 50% владельцев говорили, что сон регулярно прерывается из-за того, что собака двигается. Однако данные трекеров эти жалобы не поддержали. По объективным параметрам качество сна не зависело от того, где находился питомец: на кровати, в комнате или в другом помещении дома.

Более детальный разбор ночных пробуждений показал любопытную картину. Эпизоды беспокойства у человека и собаки действительно совпадали, но начинал их почти всегда человек. Сначала просыпался или менял положение владелец, а уже потом на это реагировал питомец. Это указывает, что собаки скорее приспосабливаются к ритму сна хозяина, а не ломают его.

По мнению учёных, субъективное чувство безопасности от близости собаки может давать сильный положительный психологический эффект. В предыдущих работах отмечалось, что совместный сон с питомцем помогает людям с хронической болью или посттравматическим стрессовым расстройством. В дальнейшем авторы планируют выяснить, как на сон влияют собаки меньшего размера и другие домашние животные.

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