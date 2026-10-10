Учёные выяснили, как сделать обычную еду визуально полезнее

Внешний вид блюда на тарелке задаёт ожидания ещё до первого вкуса. Японские исследователи из Университета Кэйо и их коллеги проверили, меняется ли восприятие еды в зависимости от того, как подают соус. Отчёт появился в журнале Foods.

Эксперимент организовали в токийском ресторане 8go, пригласив 57 добровольцев. Участникам предложили одинаковое блюдо из осетрины, но оформили его по-разному. В одном случае соусы стояли отдельно, в духе минимализма. В другом их распределили по тарелке и вокруг рыбы. Каждый дегустатор попробовал оба варианта, чтобы можно было сопоставить личные оценки. Над блюдом работал шеф ресторана, удостоенного звезды «Мишлен».

Перед пробой люди оценили предполагаемый вкус, воспринимаемую пользу, желание съесть блюдо, общую симпатию, художественность подачи и готовность за него заплатить. Минимализм набрал заметно больше баллов за полезность: 4,65 из 7 против 4,05 при распределённой подаче. Разрыв не исчез и после поправки на множественные сравнения. Автор работы Коскэ Мотоки отмечает: при минимализме то же блюдо воспринималось как более здоровое. По словам автора, мелкие визуальные детали способны менять первое впечатление.

По остальным предварительным оценкам значимых различий не возникло. После пробы минимализм выиграл по общей симпатии и желанию съесть больше, но после статистической поправки эти различия не удержались, поэтому их считают предварительными. Одна из гипотез — визуальная простота. Минималистичная подача может казаться менее плотной и ассоциироваться с простотой или естественностью. Плюс отдельные соусы дают едоку больше контроля над количеством, что тоже способно влиять на впечатление. Однако эти механизмы напрямую не измеряли.

Авторы напоминают: казаться полезнее не означает быть полезнее. Нужны дальнейшие исследования с другими продуктами, стилями подачи и условиями, чтобы понять, насколько устойчив этот эффект.

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