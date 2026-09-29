Анна Семенович рассказала об ощущениях в статусе невесты

Анна Семенович поделилась своими первыми эмоциями после обручения с предпринимателем Денисом Шреером. Звезда призналась, что ей очень импонирует новый статус. По её словам, после предложения руки и сердца они с партнёром несколько дней праздновали это событие в кругу близких друзей.

«Быть невестой — огромное удовольствие. Я с удовольствием рассматриваю своё кольцо, у меня прекрасное настроение, а рядом с любимым человеком я чувствую себя по-настоящему счастливой. Всё прошло замечательно: мы веселились три дня, потом неделю восстанавливались после праздников, но было очень здорово», — отметила артистка.

Также артистка уточнила, что родители жениха обязательно будут на свадьбе, так как у неё сложились тёплые отношения с будущими родственниками. Отдельно Семенович рассказала о переменах в образе жизни Дениса: он начал активно заниматься спортом, пересмотрел рацион и похудел на 20 килограммов.

Место проведения торжества пара пока не выбрала. В качестве вариантов рассматриваются Сочи, Москва и Мальдивы. При этом певица призналась, что вне сцены не стремится соответствовать образу гламурной звезды, к которому привыкла аудитория.

«Дома я обычная женщина: в халате, без макияжа, с растрёпанными волосами. Просыпаюсь, готовлю завтрак — всё как у всех. И в наших отношениях, конечно, главную роль играет он», — заявила Анна Семенович. Свадебное платье также пока не выбрано. По словам Анны, пышные модели ей не подходят, поэтому она ищет вариант более современный и стильный.

Ранее певица уже рассказывала о причинах, по которым раньше ей не удавалось построить счастливые личные отношения.