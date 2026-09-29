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Шоу-бизнес 2607

Брат Дианы объяснил ее решение выйти замуж за Чарльза без любви

Чарльз Спенсер объяснил решение Дианы выйти замуж без взаимных чувств

Чарльз Спенсер объяснил решение Дианы выйти замуж без взаимных чувств
I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чарльз Спенсер вновь затронул тему романтических отношений своей сестры с будущим монархом Карлом III. В программе CBS Mornings он рассказал, что Диана искренне любила Чарльза.

По словам графа, перед свадьбой Диана призналась ему, что принц прямо сказал ей: «Я не люблю тебя, но всё равно женюсь на тебе». Девушка даже обсуждала свои тревоги с отцом. Ведущая Гейл Кинг поинтересовалась у Спенсера, почему она всё же согласилась на брак.

«Как младший брат, я был полон надежд. Во время помолвки, когда мы общались с Дианой, она явно и глубоко влюбилась в принца Чарльза», — отметил Спенсер.

Он подчеркнул, что у сестры практически не было прошлого романтического опыта, и Чарльз стал её первой настоящей любовью. По мнению Спенсера, её выбор стал таким трудным из-за юности и серьёзности происходящего. Однако, как полагает граф, в итоге в Диане победила романтичная натура. «Я считаю, что Диана жила сердцем. Она следовала велению сердца и обладала большой самостоятельностью. Возможно, она надеялась, что всё наладится», — добавил граф.

К слову, Спенсер признался, что до сих пор испытывает чувство вины за то, что недостаточно поддерживал сестру во время прессинга со стороны СМИ. Он отметил, что ближе к концу жизни Диана всё же получала от него помощь, например, в судебном процессе против газеты за клевету, но считает, что мог сделать гораздо больше.

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