Брат Дианы объяснил ее решение выйти замуж за Чарльза без любви

Чарльз Спенсер вновь затронул тему романтических отношений своей сестры с будущим монархом Карлом III. В программе CBS Mornings он рассказал, что Диана искренне любила Чарльза.

По словам графа, перед свадьбой Диана призналась ему, что принц прямо сказал ей: «Я не люблю тебя, но всё равно женюсь на тебе». Девушка даже обсуждала свои тревоги с отцом. Ведущая Гейл Кинг поинтересовалась у Спенсера, почему она всё же согласилась на брак.

«Как младший брат, я был полон надежд. Во время помолвки, когда мы общались с Дианой, она явно и глубоко влюбилась в принца Чарльза», — отметил Спенсер.

Он подчеркнул, что у сестры практически не было прошлого романтического опыта, и Чарльз стал её первой настоящей любовью. По мнению Спенсера, её выбор стал таким трудным из-за юности и серьёзности происходящего. Однако, как полагает граф, в итоге в Диане победила романтичная натура. «Я считаю, что Диана жила сердцем. Она следовала велению сердца и обладала большой самостоятельностью. Возможно, она надеялась, что всё наладится», — добавил граф.

К слову, Спенсер признался, что до сих пор испытывает чувство вины за то, что недостаточно поддерживал сестру во время прессинга со стороны СМИ. Он отметил, что ближе к концу жизни Диана всё же получала от него помощь, например, в судебном процессе против газеты за клевету, но считает, что мог сделать гораздо больше.