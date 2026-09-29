Брэд Питт завершил испанские каникулы в компании молодой спутницы

Брэд Питт и его 33-летняя спутница, ювелирный дизайнер Инес де Рамон, поставили точку в своем испанском вояже, оказавшись в Мадриде. 62-летний актер и его избранница попали в объективы местных фотографов после семи дней, проведенных в столице Испании.

Как сообщает Daily Mail, пара остановилась в пятизвездочном отеле. Питт и де Рамон выбрали расслабленный стиль на испанских каникулах. Актер был одет в серую футболку, темные штаны и кепку, а Инес надела свободные черные джинсы и белую футболку с изображением британской рок-группы Gorillaz.

Фотографы заметили, что на протяжении всего пути до аэропорта Питт заботливо относился к своей возлюбленной. Он держал Инес за руку, помогал ей садиться в машину, а перед посадкой на частный самолет пропустил ее первой на трап.

Во время пребывания в Испании пара также побывала в Сан-Себастьяне, где состоялась премьера нового триллера Питта «В сердце зверя». После этого события актер вместе с Инес отправился в Мадрид, где и завершил свое путешествие.

Ранее близкие к Брэду Питту источники рассказали о том, как он справляется с расставанием со своими детьми.