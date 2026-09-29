Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева заговорила о втором ребенке

Певица Саша Савельева, которую многие помнят по группе «Фабрика», вышла замуж за актера Кирилла Сафонова и в 2022 году уехала с ним в Израиль. Постепенно поклонники привыкли к тому, что артистка обосновалась за рубежом. Но тут неожиданно она стала появляться на светских мероприятиях Москвы и даже рассказала «МК», какими судьбами она в столице. Как оказалось, у Саши есть планы остаться в России, потому что она не просто вернулась, но и повела ребенка в московскую школу.

«У ребенка все в порядке, все хорошо. Ходит в школу, учится писать, читать. У нас была некая подготовка к школе, но я не могу сказать, что мы специально сидели и учили его целыми днями. Он как-то очень быстро научился читать, практически сам. И бабушка (мама Саши. - Прим. авт.) с ним очень много занималась чтением, так что проблем никаких не было. Даже учительница в школе сказала: «О, он у вас читает: ничего себе!» Он действительно бегло читает. А еще до школы он занимался ментальной арифметикой и ходил в разные кружки», - сообщила Саша.

Обычно в артистических семьях растут дети-артисты, но по словам Савельевой, ее ребенок не хочет быть звездой сцены.

«Вообще у него очень хорошие творческие способности, но ни пением, ни танцами, ни актерским мастерством он не хочет заниматься. Просто отказывается. У него в итоге тайский бокс, теннис и робототехника. А еще он снимает свой блог. Мы с Кириллом ему не запрещаем», - рассказала артистка.

Конечно, после того как Саша вернулась в Москву, поклонники теперь задаются вопросом, а принимает ли какое-то участие звездный муж Савельевой в воспитании ребенка? По словам певицы, Кирилл Сафонов видится с сыном, когда приезжает к семье в Россию.

«Все принимают участие, и папа тоже по мере возможности», - уточнила звезда.

В процессе беседы речь зашла и о том, планирует ли Саша родить еще одного ребенка. Эти слухи ходят уже давно в тусовке. Савельева ответила,что в ближайшее время пополнения в семье точно не будет.

«Честно говоря, я об этом не думала, как получится, - призналась звезда. - У меня в жизни был момент, когда мы с Кириллом очень сильно хотели второго ребенка, но этот момент прошел. Сейчас поняли, что надо сконцентрироваться на карьере».

Напомним, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году, а в 2019-м у них родился сын Леон. Недавно певица призналась, что у них с мужем сейчас непростой период в отношениях, назрел некий кризис, но делиться подробностями не стала.