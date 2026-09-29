Французский бренд выпустил сумку в форме головы российской певицы

Известный французский бренд спровоцировал скандал, выпустив сумку-рюкзак, стилизованную под голову российской певицы Кати Кищук. Представительницы артистки в интервью изданию Super.ru опровергли факт согласия на использование её внешности.

«Компания не связывалась ни с менеджментом, ни с самой Екатериной, поэтому официального разрешения на применение её образа не запрашивалось. Утверждение о соавторстве певицы в создании этого изделия не соответствует действительности. Никаких совместных проектов между нами и брендом нет. В данный момент юристы анализируют сложившуюся ситуацию», — заявили в окружении звезды.

Ранее европейские разработчики позиционировали артистку как соавтора шокирующего аксессуара, выполненного из силикона, кожи и пластика с последующей ручной росписью. Интернет-пользователи единогласно раскритиковали изделие за пугающий уровень детализации и гиперреализм.

Ранее комик Илья Сатир, известный под псевдонимом Илья Шабельников, в свежем эпизоде программы «Натальная карта» поделился воспоминаниями о бывших партнерах. Артист с благодарностью отозвался о своей экс-супруге, которая присутствовала на записи и поддержала его морально.

«Прежде всего, она мама моего ребенка. Она навсегда останется самым близким человеком: мы будем вместе проходить жизненный путь и растить сына. Если ей что-то понадобится, я обязательно помогу. К слову, она находится здесь», — отметил Илья.

Также Сатир затронул тему расставания с певицей Катей Кищук, произошедшего год назад. По его словам, не было какой-то одной веской причины для разрыва.

«Накопились бытовые вопросы, разошлись взгляды на события и мнения, которые перестали совпадать. Стало ясно: мы слишком разные. Процесс переживания был долгим и тяжелым, длился несколько месяцев. После ухода из отношений я ощущаю внутреннюю пустоту», — признался комик, подчеркнув, что Катя остается для него замечательной девушкой, к которой он продолжает испытывать искреннюю теплоту.