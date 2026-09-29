Ирина Пегова показала поклонникам молодого бойфренда

Ирина Пегова организовала романтическое свидание в Казани, опубликовав в своем личном блоге новые снимки вместе с партнером. Ее избранник, Сергей Маринин, моложе звезды на целое десятилетие. Слухи об их романтической связи начали циркулировать в 2025 году.

Влюбленные наслаждались прогулкой по живописным городским улочкам, изучали главные достопримечательности столицы Татарстана и посетили красивый храм. «Ваша пара вызывает только приятные эмоции, вы настоящие любимые актеры!», «Гармоничное и невероятно красивое сочетание», «Вы вместе выглядите просто отлично», — написали пользователи в комментариях.

Ранее Пегова тщательно оберегала свою личную жизнь от общественного внимания. После сложного развода с супругом она полностью погрузилась в профессиональные дела и воспитание дочери Тани. Однако сейчас сердце актрисы вновь открыто для чувств, и в социальных сетях время от времени появляются редкие кадры с Сергеем, подтверждающие их счастье.