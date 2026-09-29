Кличко заявил, что хочет стать управляющим имуществом дочери

Владимир Кличко подал иск в суд с требованием назначить его временным управляющим имуществом своей дочери Кайи, которую он воспитывал совместно с Хайден Панеттьери. Согласно информации издания Page Six, боксер стремится обезопасить наследство ребенка после кончины ее матери.

В заявлении Кличко подчеркивается, что Кайя имеет законные права на активы актрисы. В материалах дела также указано, что некоторые личные вещи Панеттьери могли быть утрачены, а посторонние лица якобы получили несанкционированный доступ к ее электронной почте и удаляли переписку.

По словам Кличко, среди исчезнувших или пока не найденных предметов значатся личные вещи актрисы, включая ювелирные украшения. Часть имущества, согласно документам, передана правоохранительным органам в рамках текущего расследования.

Боксер считает целесообразным назначить представителя наследства, который сможет контролировать активы и взаимодействовать с силовыми структурами.

Кличко и Панеттьери состояли в отношениях с 2009 года и расстались в 2018-м. У пары родилась дочь Кайя, и после расставания родителей девочка стала жить с отцом. В августе 2026 года актриса умерла в возрасте 36 лет. Позже коронер округа Гринвилл сообщил, что причиной смерти стали токсические эффекты нескольких веществ, а смерть была классифицирована как несчастный случай.