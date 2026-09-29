Любовь Руденко рассказала о неожиданной черте Соседова

Звезда экрана Любовь Руденко поделилась воспоминаниями о скончавшемся музыкальном обозревателе Сергее Соседове. По её словам, она до сих пор с трудом принимает факт его ухода и характеризует критика как человека, отличавшегося честностью, прямотой и искренностью.

«Сергей действовал исключительно из внутренних убеждений: руководствовался собственным разумом, сердцем, воспитанием и талантом. Заставить его ради выгоды предать себя, солгать или исказить истину было абсолютно невозможно», — отметила актриса.

Руденко привела пример, ярко иллюстрирующий характер покойного. Когда Соседов входил в состав жюри популярного шоу, ему предлагали озвучить мнение, которое не соответствовало реальному положению вещей, поскольку внутри проекта шли скрытые интриги.

«Мне известно, что во время работы в жюри одного из известных проектов к Сергею обратились с требованием сказать неправду, чтобы поддержать определённую линию, продиктованную закулисной борьбой», — объяснила артистка.

Несмотря на риск потерять место в передаче, Соседов отказался идти на компромисс. Руденко уточняет, что критик сам признавался ей в том, что понимал: его отказ может привести к увольнению.

«Да, меня просили, но я ответил: “Нет, ни за что. Я осознавал, что этим могу подписать себе приговор и меня выгонят из программы”», — цитирует актриса слова Соседова. В итоге критика всё же оставили в проекте. Этот случай, по мнению Руденко, стал ещё одним подтверждением его несгибаемой принципиальности и верности собственным принципам.