Недвижимость Дудя* в Москве может отойти государству

Юрий Дудь* может потерять квартиру в Москве за 26 млн рублей

Telegram-канал SHOT сообщает о начале процесса конфискации имущества журналиста Юрия Дудя* (* признан в России иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов). По данным источника, активы могут быть переданы в пользу государства.

Основной объект внимания — трехкомнатная квартира площадью 78,5 кв. м в районе Южное Бутово, рыночная стоимость которой оценивается в 26 млн рублей. Ранее на эту недвижимость был наложен арест с запретом на любые сделки из-за задолженности по штрафам.

В то же время, согласно данным издания, Дудь* продолжает владеть домом в коттеджном поселке «Синегрия» в Новой Москве, цена которого составляет около 75 млн рублей.

Судебные события развивались следующим образом: 21 сентября Лефортовский суд Москвы вынес обвинительный приговор по факту нарушения режима работы иностранного агента, наложив штраф. Через два дня, 23 сентября, Росфинмониторинг официально добавил имя Дудя* в список террористов и экстремистов.

Ранее также публиковалась информация о том, что супруга журналиста получила значительный доход от деятельности языковой школы для иммигрантов.

Дополнительно отмечается, что судебные приставы инициировали процедуру взыскания денежных средств с Юрия Дудя* в рамках иска, поданного Екатериной Мизулиной.

* признан в России иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов