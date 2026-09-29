Певец Кузьмин поделился редким фото с молодой женой

Знаменитый музыкант Владимир Кузьмин вместе с женой Екатериной отпраздновали четверть века, прожитых в браке. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — 71 год певцу и 44 года его спутнице, которую разделяют 27 лет, эта цифра не мешает им чувствовать себя гармоничной парой. По случаю юбилея супруги опубликовали в социальных сетях общее фото.

На снимке артист запечатлен в простой, но стильной одежде: джемпере, брюках и тренчкоте. Екатерина выбрала воздушное белое платье из шифона, которое дополнила серьгами-каплями и кольцом с бриллиантом. Естественный макияж и распущенные волосы придали ее облику особую нежность. Подпись к фотографии гласила: «Серебряная свадьба — это не предел».

Владимир женился на своей поклоннице Екатерине Трофимовой в 2001 году, когда ему было 46 лет, а ей лишь 19. Их союз прошел через испытания: в 2018 году пара рассталась, но в 2019 году снова воссоединилась, а официально зарегистрировала брак во второй раз 29 сентября 2020 года. Юбилей они отмечают именно с момента первой свадьбы.

До союза с Екатериной у народного артиста России уже была семья с поэтессой Татьяной Артемьевой, где родились трое детей. Кроме того, у Кузьмина есть две внебрачные дочери — Марта и Николь.