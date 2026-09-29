Родные Юрия Мороза поделились неизданным фото режиссера

Известный кинорежиссер Юрий Мороз скончался 14 июля прошлого года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В этот день ему исполнилось бы 70 лет.

Дочь режиссера, актриса Дарья Мороз, известная по сериалу «Содержанки», поделилась в соцсетях трогательными черно-белыми снимками, запечатлевшими ее вместе с отцом. На фотографиях видны моменты из семейной жизни: один кадр показывает, как Юрий Мороз задувает свечи на праздничном торте, который держит его супруга Виктория Исакова, а другой — режиссера со съемочной площадки рядом с дочерью. «У папАси-ЮрАси сегодня юбилей!» — подписала публикацию актриса.

Вдова режиссера, звезда фильма «Дети перемен», также выложила пост в своем блоге. Виктория Исакова разместила портрет покойного мужа, написав: «День рождения! Сегодня Юре было бы 70. Вот это цифра, конечно», — выразив свои чувства эмоционально.

Коллеги по цеху поддержали семью. Павел Деревянко написал: «Светлая память, дорогой Юрочка». Ирина Розанова оставила комментарий: «Юра, светлая память». Мария Шалаева ограничилась одним словом: «Любовь».

Юрий Мороз был похоронен рядом со своей первой супругой, матерью Дарьи, известной актрисой Мариной Левтовой. Их считали идеальной парой, однако в 2000 году трагедия разделила жизнь режиссера на два этапа: Марина погибла в аварии на снегоходе, и 44-летний кинодеятель остался вдовцом.