Сильвестр Сталлоне рассказал, о чем жалеет в своем браке

80-летний Сильвестр Сталлоне, известный по роли Рокки Бальбоа, в эфире CBS Sunday Morning at 92NY признался в главной романтической проблеме своей жизни. Актер открыто пожалел, что не связал себя узами брака со своей 58-летней женой Дженнифер Флавин раньше, назвав свою затяжную нерешительность идиотизмом и прокрастинацией.

«Я до сих пор извлекаю уроки из тех неудачных отношений, поэтому жалею об упущенном времени. Прости меня, детка», — обратился Сталлоне к супруге.

Причина долгого колебания актера кроется в детстве, где ему не хватало родительской заботы и тепла, что сформировало недоверие к близким людям. Тем не менее, за 29 лет совместной жизни Флавин помогла ему научиться искренне любить, хотя этот внутренний путь занял у него почти шесть десятилетий.

Стоит отметить, что в 2022 году пара переживала серьезный кризис: модель заявила о намеренном растрачивании общих активов, что грозило разводом. Однако уже через месяц супруги помирились. Сталлоне признал, что ставил карьеру выше семьи, и назвал это своей трагической ошибкой, которую он больше никогда не повторит.

В преддверии публикации своих мемуаров Сильвестр Сталлоне поделился в беседе с The New York Times шокирующей историей из юности, когда его принудительно поместили в психиатрический стационар. По признанию звезды, этот опыт нанес ему глубокую психологическую травму.

Актёр обучался в специализированной школе Деверо Мэнор в Пенсильвании, где оказывали поддержку лицам с расстройствами аутистического спектра, умственными и развивающими нарушениями, включая психиатрическую помощь. В заведении существовала жёсткая дисциплина: за провинности учеников отправляли в закрытые учреждения для закрепления эффекта.

«Грязь, специфические запахи, люди, бегущие обнажёнными, царапающиеся, с привязанными руками, пускающие слюну. Всё это, по задумке персонала, должно было отбить у вас всякое желание нарушать правила», — вспоминает Сталлоне. Две недели, проведённые в таком месте, стали для него тяжёлым испытанием. Ярче всего в памяти отпечатался инцидент с участием сокурсника по кличке Джей Бёрд.

«Это был крупный, безволосый мужчина с гнилыми зубами, который всегда ходил голым, словно сойка, откуда и пошло его прозвище. Однажды я зашёл в туалет по пути в столовую, а он последовал за мной, обошёл меня, схватил за горло и залез в мои штаны, сжимая пах», — описывает актёр нападение.

Сталлоне подчёркивает, что из той ситуации он извлек не только урок о соблюдении правил. «Я понял нечто гораздо более важное: меня невозможно сломить. Сердце могло быть разбито, как у любого другого человека, но моя воля оставалась несломленной», — резюмировал он.

Ранее Сильвестр Сталлоне в подкасте Unwaxed, который ведут его дочери Систин и София, рассказал о профессиональной ошибке, стоившей ему почти десятилетия карьеры.