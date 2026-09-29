Софья Синицына шокировала поклонников откровенным платьем

Софья Синицына эффектно дебютировала на красной дорожке в провокационном образе. Актриса, известная по популярным сериалам, посетила премьеру фильма, выбрав футуристическое платье металлического отлива. Этот наряд отличался полностью открытой спиной, глубоким декольте и боковыми прорезями, доходящими до уровня бедер.

Из-за смелого кроя Софье пришлось постоянно корректировать одежду перед объективами камер, чтобы избежать неловких ситуаций. В общении с журналистами звезда не стала участвовать, предпочтя не комментировать свои личные отношения. Исключение составили лишь совместные фотографии: вместе с актрисой на ковровой дорожке появился её родной брат.

Напомним, ранее Софья Синицына уже демонстрировала откровенный образ, появившись в серебристом купальнике с глубоким вырезом. Тогда артистка призналась, что устроила спонтанную фотосессию прямо в коридорах «Мосфильма» во время съемочного процесса. С иронией она отметила, что коллеги и она сама в таком облегающем виде готовились к экстренной встрече с Леонидом Ярмольником.

Ранее в своем блоге звезда также выложила подборку фотографий, на которых запечатлена вместе с подросшей наследницей от Павла Табакова.

Девочка демонстрирует различные локации острова: она расслабляется в плетеном гамаке, позирует в купальниках рядом с мамой, наслаждается местной экзотикой среди ярких цветов и дегустирует блюда в ресторане с открытой террасой.

Посты быстро набрали отклик: дочь актрисы, Маша Табакова, похвалила фото теплым комментарием «Наша красотка!». Также внимание уделила Марина Зудина, пошутив о том, что Софья слишком сильно похудела и скоро начнет носить одежду дочери. Актриса ответила ей с юмором, заявив, что, наоборот, поправилась на три килограмма.