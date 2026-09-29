Соколовский довел жену до слез одним признанием в соцсетях

Влад Соколовский и его супруга, модель Ангелина Суркова, торжественно отметили семилетнюю годовщину совместной жизни. Эта значимая дата послужила поводом для артиста выразить глубокую признательность любимой жене. В личном аккаунте певец разместил трогательное послание, которое до слез растрогало Ангелину.

Соколовский назвал супругу воплощением идеальной женщины и поблагодарил её за тёплые поздравления с юбилеем.

«Ты — самое прекрасное, что случалось с моим сердцем за всю мою жизнь! Помнишь, совсем недавно мы пришли к выводу, что не гнались за «идеальными» отношениями или партнёром. На первый взгляд, всё казалось обречённым на провал. Но теперь я поражен тем, что спустя восемь лет могу испытывать те же самые невероятные эмоции, что и при нашей первой встрече. Если это всего лишь промежуточный этап, то каким же будет наше будущее?», — с искренним волнением написал Влад.

Эмоциональные слова мужа настолько глубоко задели Ангелину, что она не смогла сдержать слез. «Довёл до слез», — лаконично и честно отреагировала она на признание.

Ранее супруга певца уже давала комментарии вокруг скандальной ситуации с брендом одежды, получившей широкий резонанс в сети. По условиям контракта девушка получила товары в обмен на рекламный пост, однако присланные вещи оказались ей велики. Представители бренда оперативно заменили их на нужный размер, но так и не получили обещанного контента. После обвинений в недобросовестности Ангелина изложила собственную версию событий.