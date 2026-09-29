Жена Канье Уэста поделилась фото в белье и прозрачном дождевике

Бьянка Цензори снова оказалась в центре обсуждений благодаря смелому посту в своём аккаунте. 31-летняя супруга Канье Уэста опубликовала фото, где она запечатлена в чёрном белье и туфлях.

На первом фото Цензори стоит у белой стены в бюстгальтере push-up и высоких трусах, касаясь пальцами губ. Второй кадр показывает модель со спины: на ней прозрачный дождевик, сквозь который видно комплект белья.

Эпатажные образы Бьянки давно стали популярной темой для разговоров. Она регулярно выходит в свет с мужем в нарядах, которые не оставляют равнодушными зрителей. В беседе с Vanity Fair Цензори подчёркивала, что все решения о её внешнем виде принимает она сама. Однако недавно звезда удивила фанатов неожиданно сдержанным выбором — она отправилась на прогулку с детьми Уэста в закрытом, но прилегающем комбинезоне.

Также Бьянка выложила в соцсети подборку провокационных фотографий — и вновь вызвала разговоры о сходстве с бывшей возлюбленной рэпера Ким Кардашьян.

На снимках Цензори запечатлена в ярком наряде оттенка «металлик»: топ с тонкими черными лямками и мини-юбка в тон, всё выдержано в духе 80-х. Пользователи быстро отметили, что это напоминает съемку Кардашьян двухлетней давности — тогда Ким также блистала в золотистом комплекте, дополняя образ пышным париком.

Кроме того, ранее Ольга Серябкина попробовала примерить дерзкий стиль в духе жены Уэста. Российская звезда снялась в лифте в коротком платье с глубоким вырезом, накинув сверху шубу. Хотя её наряд не столь экстравагантен, как выход Цензори на «Грэмми», очевидно, что Ольга стремится следовать той же модной тенденции.