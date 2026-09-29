Звезда "Великолепного века" снова удивил фанатов редким фото семьи

Звезда турецкого кино Бурак Озчивит опубликовал в соцсетях эксклюзивное фото с семьей. Исполнитель главной роли в «Великолепном веке» выложил снимок, сделанный во время прогулки в парке, где он запечатлен вместе с супругой Фахрие Эвджен и их двумя сыновьями.

Напомним, пара познакомилась на площадке сериала «Королёк — птичка певчая», а их романтические отношения начались в 2015 году. Через два года Озчивит сделал предложение, а летом 2017-го они сыграли свадьбу в Стамбуле.

У супругов двое мальчиков. Первый ребенок, Каран, появился на свет в апреле 2019 года. В январе 2023 года семья пополнилась вторым сыном, которого назвали Керем. Так как актеры редко делятся деталями личной жизни в открытом доступе, новый кадр вызвал большой интерес у поклонников, которые насыпали публикацию комплиментами.

Ранее Бурак Озчивит уже делал редкие заявления о семье, отмечая, что будет поддерживать детей в любых их профессиональных стремлениях.