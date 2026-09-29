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Шоу-бизнес 1685

Звезда "Великолепного века" снова удивил фанатов редким фото семьи

Турецкий актер Бурак Озчивит опубликовал редкое фото всей семьи

Турецкий актер Бурак Озчивит опубликовал редкое фото всей семьи
Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Звезда турецкого кино Бурак Озчивит опубликовал в соцсетях эксклюзивное фото с семьей. Исполнитель главной роли в «Великолепном веке» выложил снимок, сделанный во время прогулки в парке, где он запечатлен вместе с супругой Фахрие Эвджен и их двумя сыновьями.

Напомним, пара познакомилась на площадке сериала «Королёк — птичка певчая», а их романтические отношения начались в 2015 году. Через два года Озчивит сделал предложение, а летом 2017-го они сыграли свадьбу в Стамбуле.

У супругов двое мальчиков. Первый ребенок, Каран, появился на свет в апреле 2019 года. В январе 2023 года семья пополнилась вторым сыном, которого назвали Керем. Так как актеры редко делятся деталями личной жизни в открытом доступе, новый кадр вызвал большой интерес у поклонников, которые насыпали публикацию комплиментами.

Ранее Бурак Озчивит уже делал редкие заявления о семье, отмечая, что будет поддерживать детей в любых их профессиональных стремлениях.

 

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