Актёр дубляжа Антон Алёхин погиб ДТП

Актёр дубляжа и диктор Антон Алёхин погиб в результате ДТП 26 сентября. Ему было 40 лет. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

«Мы подтверждаем факт гибели Антона Алёхина в автокатастрофе», — заявили в его окружении в беседе с агентством.

Антон Алёхин родился 26 августа 1986 года. Он получил профессиональное актерское образование и посвятил карьеру работе со звуком. Артист проживал и работал актёром дубляжа. Он озвучил персонажа Бэтмен в нескольких проектах. Артист также трудился диктором.

Кроме того, его голос звучал в рекламе проектов «Грузовичок Лёва» и «Умные машинки». На счету диктора озвучка десятков фильмов и рекламных роликов.

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