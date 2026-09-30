Актёр и каскадёр Олег Наумов погиб во время съёмок

Актёр и каскадёр Олег Наумов погиб во время очередных съёмок. Об этом сообщила команда каскадеров Nomad Stunts.

«С глубокой болью сообщаем, что ушёл из жизни Олег Геннадьевич Наумов — каскадер и инструктор по акробатике нашего лагеря Nomad Stunts Kids. Олег Геннадьевич учил детей владеть своим телом, преодолевать страх и верить в собственные силы. Для нашей команды он был коллегой и близким человеком. Нам трудно представить лагерь без него. Мы скорбим вместе с его родными и близкими. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за всё, чему вы научили наших ребят, и за время, проведенное рядом с нами», — говорится в некрологе.

Олег Наумов работал каскадёром и актёром. Он состоял в международной группе профессиональных каскадеров «Nomad Stunts». Эту группу в 2000 году организовал постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов. Наумов снялся в двух казахстанских проектах. В частности, это сериал «Честь офицера» и фильм «Биржан-сал». Российские зрители видели его работу в фильмах «Крым», «Союз Спасения» и «Тобол». Всего в экранной биографии артиста девять проектов.

Олег Наумов имел высокие спортивные достижения. Он был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Артист обладал чёрным поясом II дана по тхэквондо (ITF). Он являлся мастером спорта международного класса по тхэквондо. Наумов стал бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в 1994 году. Также он дважды побеждал на чемпионате Республики Кыргызстан по тхэквондо в 1996 году.

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