Актёр Сергей Бурунов перестал платить за содержание усыновлённого зубра Мухомора

Российский актёр Сергей Бурунов бросил усыновлённого в Подмосковье зубра Мухомора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, артист выбрал животное на экскурсии в Приокско-Террасном заповеднике в 2022 году. Тогда актёру предложили усыновить одного из трёх зубров 2021 года рождения: рыжую Мугорку, активную Мунализу или ленивого Мухомора.

Сначала артист часто навещал зубра, привозя ему яблоки с морковью. Содержание Мухомора обходилось примерно в 100 тысяч рублей в год. Однако в 2026-м году Бурунов перестал перечислять деньги, чем удивил сотрудников заповедника.

Программа усыновления зубров действует в Приокско-Террасном заповеднике не первый год: благотворители берут на себя расходы на содержание конкретного животного, что позволяет заповеднику обеспечивать питомцев кормом и уходом. Отказ от участия в программе — не единичный случай, однако обычно о нём сообщают заранее, чтобы сотрудники успели найти нового попечителя.

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