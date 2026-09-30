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Шоу-бизнес 2407

Актёр Сергей Бурунов перестал платить за содержание усыновлённого зубра Мухомора

Сергей Бурунов перестал содержать усыновлённого зубра Мухомора

Сергей Бурунов перестал содержать усыновлённого зубра Мухомора

Российский актёр Сергей Бурунов бросил усыновлённого в Подмосковье зубра Мухомора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, артист выбрал животное на экскурсии в Приокско-Террасном заповеднике в 2022 году. Тогда актёру предложили усыновить одного из трёх зубров 2021 года рождения: рыжую Мугорку, активную Мунализу или ленивого Мухомора.

Сначала артист часто навещал зубра, привозя ему яблоки с морковью. Содержание Мухомора обходилось примерно в 100 тысяч рублей в год. Однако в 2026-м году Бурунов перестал перечислять деньги, чем удивил сотрудников заповедника.

Программа усыновления зубров действует в Приокско-Террасном заповеднике не первый год: благотворители берут на себя расходы на содержание конкретного животного, что позволяет заповеднику обеспечивать питомцев кормом и уходом. Отказ от участия в программе — не единичный случай, однако обычно о нём сообщают заранее, чтобы сотрудники успели найти нового попечителя.

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