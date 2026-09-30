Австралийская певица объяснила неожиданное решение о переезде в Москву

В последние годы знаменитая певица Перукуа большую часть времени проводит в России. Уже пятнадцать лет дива из Австралии счастлива в отношениях с русским мужем Драгославом. Корреспонденты «МК» встретились со звездной четой и расспросили о насущном: о жизни в России, об отношениях в семье и о боли, с которой Перукуа живет почти всю сознательную жизнь. Полностью версию интервью можно посмотреть в эфире «МК».

— Сейчас я уже 6 месяцев в году живу в Москве, — говорит Перукуа. — Стала практически москвичкой за последние годы. Россия — это моя любимая страна. Мои первые эмоции появились, когда мой самолет только приземлился в «Шереметьево». Шасси коснулись асфальта, и я расплакалась.

— Почему?

— Почувствовала, что нахожусь дома. Прямо ревела. Мне немножко было стыдно: культурные люди сидят в самолете, а я сижу реву… Через несколько лет я записала песню, которая называется «Русская душа». Но, прежде чем это сделала, проехала Россию от Владивостока до Петербурга. Я побывала практически во всех крупных городах. Выступала и с концертами, и с семинарами, поэтому, естественно, познала русских людей. Меня очень тогда травмировало, что русские, такие глубокие, красивые люди, по-прежнему верят в западную сказку. Не все ценят свою страну, не понимают ценности страны. Они уверены, что где-то там, в Европе, в Америке или Австралии, жизнь лучше, и вообще там все лучше. Мне казалось, это просто бред какой-то.

— Что вас больше всего удивило в России? Все-таки в Австралии другой менталитет, другой образ жизни…

— Я помню, как впервые приехала в квартиру своего Драгослава — тогда он еще не был моим мужем. Это была наша первая с ним встреча в России. Я захожу в его квартиру и спрашиваю: «А где квартира?..»

Драгослав:

— Да-да. Она говорит: «Это предбанник, это, значит, гостиная… А где собственно квартира?»

— И что вы ответили?

— Я сказал: «Любимая, это всё». 35 квадратных метров — «однушка» в центре Москвы, в хорошем месте… Но Перукуа не поняла роскоши московской жизни. Через неделю мы поставили эту квартиру на продажу. И первый же покупатель, который пришел ее посмотреть, сразу купил.

— Куда же вы переехали после этого?

— Поскольку у нас разные паспорта — у нее австралийский, у меня русский, — мы долго не могли найти страну, где бы нас приняли. Мы не могли жить в России, потому что у Перукуа есть дочка, которая говорила только по-английски. А в России образование на русском языке. Мы не могли жить в Австралии, потому что у них сложное законодательство. Искали два года, где жить. Было очень непросто. В итоге оказались в Португалии. И почти шесть лет мы там жили.

Перукуа:

— Нам оставалось несколько месяцев, чтобы получить португальские паспорта. Но мы посчитали, что это не обязательно делать.

— Почему вам там не понравилось?

Драгослав:

— Хорошая страна, если тебе 65 лет, 75… Если ты пенсионер — особенно если ты английский пенсионер. Ты проснулся, выпил вина или пива, выпил кофе и прожил какой-то день. И на следующий день — так же. Мы жили прекрасно, рядом океан… Это хорошее качество жизни, но это не то, что наполняет тебя. Нет страсти жизни… Понимаете, когда ты живешь там, не хочешь работать… Ты впадаешь вот в этот местный, такой пенсионерский вайб.

— К русским как в Португалии относятся?

— Нормально, даже прекрасно. Просто сейчас же идет европейская истерика. Она больше политическая. Там, в Европе, верят во все сказки, которые им рассказывают по телевизору. У них ощущение страха и полного непонимания, насколько мы впереди. Чтобы вы понимали: когда ты открываешь западное банковское приложение, там видишь баннер, что появилась суперновая опция. Мол, с этого года мы запускаем переводы по телефонным номерам, например. Это считается каким-то прогрессом там. Но весь прогресс, который мог быть у них, был там лет тридцать назад, когда у нас действительно страна была в руинах, и разница была большой. Сейчас, наоборот, ты приезжаешь и видишь какой-то немножко отсталый мир, застрявший в прошлом. Люди-то везде хорошие — политики там сумасшедшие…

Перукуа:

— Сейчас мы в Москве. Купили здесь квартиру, в районе Сокольники. Нам очень нравится.

— Сколько там комнат?

— Просторная квартира — четыре комнаты.

— А впервые вы с Драгославом познакомились в Индии?

— Да. Он на четыре года меня младше. Мне было 41, ему 37. До этого у меня все мужчины были, наоборот, на 10–20 лет старше. Мы вместе уже 15 лет.

— Дочка выросла. Она с вами?

— Да.

— Об общих детях не задумываетесь?

Драгослав:

— Она Катюшу рожала 40 часов. И чуть не умерла при родах. У нее дисплазия тазобедренных суставов, из-за чего ей делали тяжелую операцию в детстве. Я понимаю, что вторые роды легче не будут. Нельзя так с любимым человеком поступать просто потому, что тебе хочется детей. Мне кажется, что надо любить человека прежде всего, а не свои хотелки. Для меня ценность ее здоровья бесконечна.

Перукуа:

— И на самом деле еще такая вещь. Так получилось, что я очень мудрая женщина, и каким-то образом многие люди воспринимают меня как свою маму.

— Перукуа, будущее своей семьи, своего ребенка связываете с Россией?

— Мы, конечно, связываем свое будущее с Россией. А дочка — как пойдет. Мы не можем отвечать за другого человека. Она учит русский язык, активно участвует в жизни, работает с нами, помогает вести социальные сети. Плюс сейчас в Москве богатое международное сообщество людей со всего мира. Она общается с людьми не только из России, но и с иностранцами, которых здесь много. Мы с дочкой жили на четырех континентах, она ходила в школу на четырех континентах…

— Брак с Драгославом для вас второй. Почему не получилось в первый раз?

— Ух, это длинная история. Мой первый муж был коренной индеец. И у него было семь жен. Он жил в определенном видении. Ему пришло видение во время церемоний, которые делают коренные индейцы, что он должен иметь семь жен. Он должен воспитать детей от семи жен и помочь каждой из них раскрыть свой талант.

— Вы сразу согласились войти в число семи жен?..

— Когда мы познакомились, у него было четыре жены. Когда нас оказалось семь, стало непросто. В их традиции человека не обучают новым знаниям: их регрессируют в память прошлого. То есть он очень хорошо помнил все, что происходило в их роду за последние двести тысяч лет. Соответственно, ему казалось, что мы с ним где-то, в каких-то, можно сказать, прошлых жизнях пересекались. Естественно, мне было интересно узнать то, что он знает. Можно сказать, что у нас была какая-то духовная связь. Словно родственные души. Но есть человеческие факторы, есть разные пути, и в какой-то момент стало очевидно, что наши пути не сочетаются.

— Как вы расстались?

— Так получилось, что он отправил меня работать с его учениками в Австралию, а сам остался в США. Но в какой-то момент я позвонила и сказала, что не могу жить долго в таких отношениях на расстоянии. Он сказал: «Да, я понимаю. Я любил тебя всем сердцем. Но я не могу выполнить то видение, которое обещал тебе вначале. Я не выполнил свои обязательства, я не выполнил свои обещания. И, наверное, ты достойна другой жизни, ты достойна жизни, в которой ты будешь и успешна, и любима сама».

— Вы уже обмолвились о тяжелой операции из-за дисплазии тазобедренных суставов. Как так вышло?

— Это была экспериментальная операция. Никто не знал, будет ли она успешной или нет. Первоначально мне должны были сломать тазобедренные суставы. И я год должна была лежать после этого в гипсе. Но мне предложили альтернативу. Я была ребенком, поэтому согласилась. Они отрезали мне ноги выше колен, повернули их вокруг своей оси и вставили спицы. Можно сказать, что операция прошла успешно, потому что я выгляжу более-менее нормальным человеком. Но с того момента я живу с достаточно тяжелой болью в теле. Раньше я вообще об этом не говорила. Вы же никогда не скажете, что мне больно сидеть, стоять? Я просто жила с этой болью и жила. Но в последнее время я поняла, что очень важно людям знать: боль — это не коне