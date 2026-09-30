Никита Джигурда рассказал о девственности Марины Анисиной

Актер Никита Джигурда — отец многодетный, хотя об этом мало кто знает. От супруги Марины Анисиной у него 16-летняя дочь Эва-Влада и 18-летний сын Мик-Анжел, но и от предыдущих отношений тоже трое взрослых сыновей. В первом браке появился сын Владимир, которому сейчас уже 42 года, во втором- сыновья Артемий и Илья-Максимилиан. И если со старшими детьми Никита Борисович общается совсем редко, то с младшими поддерживает тесный контакт, хотя сын и дочь живут во Франции. Только жалуется, что дорого постоянно летать в Париж.

Поскольку младшие отпрыски живут не в Москве, информации о них крайне мало. Но на днях Никита все же удостоил журналистов рассказами о своих детях. В частности, раскрыл, чем же занимаются они там во Франции. У детей, похоже, олимпийское будущее.

«Это мама за них решила, а я в этом смысле подкаблучник, потому что мало кто знает, что когда эта маленькая женщина включается в процесс - бесполезно ей противостоять. Дети — профессионалы тенниса, ездят по соревнованиям. У них сейчас переходный период, непростой, но они справляются. По две-три тренировки в день. Мы видимся, но не очень часто, потому что они заняты, ну и я творчеством занимаюсь — ненормированный рабочий день. Я вот освоил новые музыкальные платформы. Это для меня как наркотик. Я делаю и рэп, и хеви-метал. На это раньше уходило столько нервов и времени, но я сейчас делаю такие вещи — люди обалдевают», - рассказал артист.

Поскольку практически все дети Джигурды совершеннолетние, конечно, возник вопрос и о личной жизни. 16 и 18 лет — возраст первой влюбленности и первых «женихов». Впрочем, сам Никита как раз не хочет, чтобы его дети в ближайшее время одарили его потомством. Считает время неподходящим.

«У них идут какие-то амурные дела, но они нас с Анисиной не посвящают. Анисина вообще говорила в интервью, что потеряла невинность в 19 лет. И я против внуков. Пусть дети погуляют! Апокалипсис идет, нас травят, детское молоко — полная фигня. Какие внуки!» - эмоционально высказался Никита Борисович.

Напомним, что в отношениях Никиты Джигурды и олимпийской чемпионки в танцах на льду Марины Анисиной все было не просто. Они даже женились несколько раз!

«Впервые сыграли свадьбу 23 февраля 2008 года, приурочив ее ко Дню защитника Отечества. Затем, в 2016 году развелись. Официально причиной было «неадекватное» поведение мужа, как признавалась сама Марина, но потом выяснилось, что развод был связан, по слухам, с наследством бывшей кумы Людмилы Браташ. «Борьбу за миллионы Джигурда вел долго и, насколько я знаю, особо ничего не получил, - рассказал нам знакомый этой семьи. - Ну а в 2021 году они снова решили сыграть свадьбу с помпой и расписались в красивую дату 22.02.2021. при большом скоплении гостей и телекамер. Кстати, в то время во Франции был карантин, и была даже опасность, что Марина не сможет выехать из страны на собственную свадьбу, но ей удалось. А вот дети приехать не смогли, но они все потом собрались семьей и еще раз отметили это дело».