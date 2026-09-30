Николай Басков отказался от съемок в кино из-за плотного графика

Николай Басков не будет сниматься в кино из-за нехватки времени

Певец Николай Басков заявил об отказе от съемок в кино. Об этом артист рассказал в интервью изданию KP.RU. Причиной стала нехватка свободного времени.

«Некоторые звонят и говорят: тебе не стыдно, мы же три месяца не виделись! Так всё быстро пролетает. Но я живу в счастье: всё время что-то делаю», — сообщил Николай Басков.

Народный артист России отметил плотный график работы. Ему приходится отказываться от участия в новых проектах. Артист также отказывается от встреч с друзьями. Сейчас он посвящает всё время подготовке грандиозного шоу. Мероприятие приурочено к 50-летнему юбилею певца. Басков обещает зрителям невероятные спецэффекты и уникальный репертуар.

Ранее Николай Басков заявил, что у него нет проблем в личной жизни.

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