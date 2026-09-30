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Шоу-бизнес 1263

Росгвардия проверит законность владения оружием рэпером Джиганом

Правоохранители проверят получение разрешения на оружие рэпером Джиганом

Правоохранители проверят получение разрешения на оружие рэпером Джиганом

Росгвардия начала проверку законности получения разрешения на хранение оружия рэпером Джиганом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Специалисты обращаются в стрелковые клубы. Они выясняют время пребывания рэпера и предоставленные справки. Правоохранители также проверят законность получения медицинских документов», — пишет SHOT.

Ранее бывшая жена рэпера Оксана Самойлова в интервью Ксении Собчак рассказала, что в июле текущего года её бывший муж пытался применить против неё оружие. По её словам, артист направил на неё пистолет и высказывал угрозы. Сейчас женщина добивается ограничения его родительских прав.

Кроме того, Самойлова подтвердила, что артист напал на персонал в доме. Он обвинил сотрудников в педофилии и передаче личных данных и открыл стрельбу. В этот момент в доме находились его дети, которые прятались от отца и писали сообщения матери. Закон требует получения разрешения Росгвардии для хранения оружия. Оружие необходимо держать в сейфе. Доступ к сейфу имеет только владелец.

Росгвардия выдает разрешения на хранение и ношение оружия в России. Ведомство проводит регулярные проверки условий хранения. Нарушение правил влечет административную или уголовную ответственность. Лишение права на владение оружием возможно при выявлении нарушений в медицинских справках или условиях хранения.

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