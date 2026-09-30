Росгвардия проверит законность владения оружием рэпером Джиганом

Росгвардия начала проверку законности получения разрешения на хранение оружия рэпером Джиганом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Специалисты обращаются в стрелковые клубы. Они выясняют время пребывания рэпера и предоставленные справки. Правоохранители также проверят законность получения медицинских документов», — пишет SHOT.

Ранее бывшая жена рэпера Оксана Самойлова в интервью Ксении Собчак рассказала, что в июле текущего года её бывший муж пытался применить против неё оружие. По её словам, артист направил на неё пистолет и высказывал угрозы. Сейчас женщина добивается ограничения его родительских прав.

Кроме того, Самойлова подтвердила, что артист напал на персонал в доме. Он обвинил сотрудников в педофилии и передаче личных данных и открыл стрельбу. В этот момент в доме находились его дети, которые прятались от отца и писали сообщения матери. Закон требует получения разрешения Росгвардии для хранения оружия. Оружие необходимо держать в сейфе. Доступ к сейфу имеет только владелец.

Росгвардия выдает разрешения на хранение и ношение оружия в России. Ведомство проводит регулярные проверки условий хранения. Нарушение правил влечет административную или уголовную ответственность. Лишение права на владение оружием возможно при выявлении нарушений в медицинских справках или условиях хранения.

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