Джим Керри тайно женился на художнице Мин Ха

Актёр Джим Керри тайно женился на 32-летней художнице Мин Ха. Об этом сообщает издание People со ссылкой на представителя артиста.

«Спасибо моей прекрасной спутнице Мин Ха. Я люблю тебя», — заявил Джим Керри во время выступления на церемонии вручения премии «Сезар».

Свадьба прошла в Лос-Анджелесе. На церемонии присутствовали только близкие люди. Бракосочетание состоялось через семь месяцев после появления пары во Франции. Пара состоит в отношениях ещё с 2022 года. Впервые их заметили вместе в феврале того года. Тогда они покидали комедийное шоу в клубе Largo.

Джим Керри ранее был женат дважды. Первый брак с Мелиссой Уомер длился с 1987 по 1995 год. У пары есть дочь Джейн Эрин.

Второй брак с Лорен Холли продлился с 1996 по 1997 год. В 2010 году у актёра родился внук Джексон Райли.

Ранее в сети обсуждали внешние изменения Керри. Некоторые пользователи предполагали наличие двойника. Недавно актёр опубликовал видео на котором он лично подтвердил, что не является двойником.

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