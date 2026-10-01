Известная российская актриса честно высказалась о Соседове

Актриса Любовь Руденко в беседе с Teleprogramma.org на недавно состоявшемся мероприятии честно высказалась о музыкальном критике Сергее Соседове, которого не стало на 59-м году жизни.

Артистка признается, что, увидев новость о безвременной кончине критика в масс-медиа, она испытала шок. Она подчеркнула, что Соседов мог еще жить и жить и давать людям радость общения. Руденко отметила, что знала критика на протяжении многих лет, и каждый раз, когда была возможность с ним пообщаться, она использовала ее.

По словам актрисы, она знала, что Соседов предельно искренен и честен, и он никогда не говорил того, что ему навязывали.

«Никогда в жизни с ним такого быть не могло. Сергей всегда шел только от себя: от своей души, ума, образования, таланта, сердца», — поделилась Руденко.

Собеседница издания добавила, что заставить критика ради денег скривить душой и соврать, сказать что-то против правды, против истины, было просто невозможно.