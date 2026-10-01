Наталья Водянова посетила гала-ужин в Париже после рождения шестого ребёнка

Супермодель Наталья Водянова посетила гала-ужин в Париже. Об этом сообщают светские хроники. Мероприятие прошло спустя месяц после рождения её шестого ребёнка.

«Супермодель посетила гала-ужин в Париже по случаю сотрудничества её благотворительного фонда Naked Heart France с дизайнером Стеллой Маккартни», — сообщают организаторы.

Среди гостей ужина в ресторане Langosteria присутствовали певица Дженнифер Лопес и муж Натальи Антуан Арно. Также на мероприятии были дизайнер Стелла Маккартни и Алиса Вольская. Наталья Водянова родила дочь второго сентября. Девочку назвали Анна Наталья Лариса Арно. Это третий ребёнок для супругов. Ранее пара воспитывала сыновей Максима и Романа.

Водянова была замужем за британским аристократом Джастином Портманом десять лет. В том браке она родила троих детей. Во время шестой беременности модель снялась в рекламе белья. Съёмку раскритиковали в сети.

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