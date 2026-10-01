В День музыки звезды рассказали о самых счастливых песнях

Первого октября отмечается Международный день музыки. В преддверии этого праздника звезды кино и эстрады ответили на вопрос, какая песня возвращает их в самый счастливый момент жизни. Как выяснилось, у звезд, в общем-то, все как у «простых смертных».

«Мне почему-то сразу приходят в голову детские песни про розового слона и про маму. «Пусть мама услышит, пусть мама придет…» Я пел ее в детском саду, когда ждал маму, и этим доводил всех воспитательниц до слез, - рассказал актер Петр Федоров. - И еще песня про розового слона: «И в зоопарке, пасмурным днём, стал он обычным серым слоном…» Потрясающая детская песня! Мне всегда было так жалко слона...» Фото: пресс-служба артистов

Актриса Ирина Старшенбаум очень любит песню Майи Кристалинской, которая ассоциируется с самыми теплыми воспоминаниями. «Наверное, это «Нежность» Майи Кристалинской. В этой песне есть какое-то удивительное чувство — одновременно очень светлое и немного щемящее. Она возвращает меня в состояние, когда счастье было очень простым: быть рядом с близкими людьми, чувствовать себя любимой, пить чай из бабушкино сервиза и никуда не торопиться. Мне кажется, счастливые моменты вообще редко связаны с какими-то большими событиями. Фото: пресс-служба артистов Иногда это просто вечер, знакомый голос, чьё-то присутствие рядом. И «Нежность» каждый раз напоминает мне именно об этом — о счастье, которое в тот момент даже не осознаёшь как счастье», - рассказала артистка.

«Если честно, песни, которая возвращала бы меня в какой-то один самый счастливый момент, у меня нет, - сообщила солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева - Счастье — оно ведь рассыпано по жизни, его не привяжешь к одной мелодии. Но есть песня, от которой у меня всегда бегут мурашки по спине. Это гимн нашей страны. Музыка Александрова — одна из самых прекрасных мелодий, которые я знаю: величественная, могучая, в ней такая мощь и достоинство, что каждый раз захватывает дух. И я убеждена, что лучшего гимна нет ни у одной страны. Хороших песен много, но эта — особенная. Она напоминает о самом главном: что ты часть чего-то большего. И когда она звучит, я испытываю невероятное волнение». Фото: пресс-служба артистов

А вот актер Александр Петров вел насыщенную личную жизнь под песни группы “Звери”: «С песней «Всё, что тебя касается» группы «Звери» у меня связана очень личная история. Просто в ней есть какое-то удивительное ощущение молодости, когда ты можешь влюбиться, сорваться куда-то ночью, смеяться до утра и вообще не думать о том, что будет завтра. Сейчас слушаю её — и на несколько минут снова оказываюсь там. Наверное, поэтому и люблю музыку: она умеет возвращать не столько в прошлое, сколько в самого себя...».