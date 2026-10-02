Анастасия Решетова рассказала о травле из-за своей новой работы

Анастасия Решетова открыто пожаловалась на волну негатива, которая усилилась после её трудоустройства в качестве телеведущей на спортивном канале.

«Хейт в мою сторону я уже почти перестала замечать, однако мой приход на канал спровоцировал поток критики. Позвольте заверить: Академия, которую я с честью окончила и которую искренне люблю, служит настоящим социальным лифтом для многих талантливых ребят» — написала модель.

Она перечислила имена выпускников Академии, ныне работающих в эфире, таких как Юлия Астахова, Анастасия Вознюк и Виолетта Никольская. Анастасия призналась, что с большим удовольствием смотрела летние соревнования по плаванию, где захватывающую комментаторскую работу продемонстрировал Александр Давыдов.

Свой пост бывшая невеста Тимати сопроводила видеоматериалами с фрагментами её новостей на телеканале, где сейчас работает. Некоторые блогеры обратили внимание на её вздох после упоминания о том, что годовая зарплата хоккеиста Кирилла Марченко в НХЛ достигает 12,5 миллионов долларов. «Это примерно тот оклад, о котором я мечтаю», — пошутила Анастасия.