Анна Седокова рассказала о своих чувствах к экстрасенсу

В ходе второго сезона магического шоу Анна Седокова и Влад Череватый стали участниками одного проекта. Певица открыто демонстрировала расположение к экстрасенсу, выступая его защитницей перед лицом подозрений остальных участников. Она категорически отказывалась верить в то, что Влад является «темным» магом, и сильно переживала, когда коллектив проголосовало против него.

Бывшая вокалистка «ВИА Гры» не скрывает, что испытывает к Череватому симпатию и рассматривает его как друга. Позже участники снова пересеклись в программе, где победитель шоу совместно со знаменитостями помогает зрителям решать их личные проблемы.

«Мы действовали в унисон. Я была уверена, что он светлый человек. Как же он меня обманул! Как ты мог так поступить? Он был моим фаворитом! Вы видели мое выражение лица, когда он признался, что „темный“?» — поделилась воспоминаниями Анна. Влад в ответ шутливо заметил: «Ты до сих пор под приворотом».

Седокова уточнила, что во время съемок Череватый пообещал сделать ей приворот, чтобы она влюбилась в него и дошла до финала. Действительно, певица покинула проект буквально перед самой концовкой. Однако артистка отрицает, что ритуал повлиял на ее чувства к нему.

«Это полная чушь. Я влюбляюсь в каждого нового парня каждый вторник», — отметила исполнительница.