Анна Старшенбаум остается без работы после возвращения в Россию

37-летняя Анна Старшенбаум вернулась в Россию из Таиланда. Хотя актриса пока не занята съемками, она активно делится с аудиторией деталями своей жизни.

На новом фото, сделанном на территории ВДНХ, звезда запечатлена без обработки, демонстрируя естественную красоту, к которой она всегда тяготела и которую защищает от хирургического вмешательства. Супруг, Даниил Наумов, раскритиковал снимок, назвав его неудачным и посоветовав не выкладывать в сеть. Однако актриса с юмором отметила, что мужу гораздо больше по вкусу ее «перекошенные» и жующие выражения лица.

Старшенбаум также поделилась взглядами на создание семьи. Несмотря на распространенное мнение о необходимости спешки в браке, она считает, что парам стоит уделить отношениям минимум три года, чтобы лучше узнать друг друга. Ранее звезда объявила о переезде на остров Самуи и отказе от работы в российском кинематографе, но теперь снова находится в стране.

Напомним, актриса открыто выступает против излишней хирургической коррекции фигуры, защищая естественную красоту. Звезда признается, что негативно относится к пластике и особенно тревожится из-за популярности увеличения ягодиц, считая такие операции портящими внешность.

В своем блоге артистка эмоционально призвала женщин отказаться от подобных вмешательств. «Девочки, умоляю, перестаньте ставить жуткие импланты в ягодицы. Это выглядит отвратительно и всегда бросается в глаза. Даже если вам кажется, что скрыть результат можно, поверьте — это иллюзия. Пожалуйста, не уродуйте себя!», — написала Старшенбаум.