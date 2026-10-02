Беременная Решетова ответила на слухи об отце ее ребенка

Сообщившая ранее о новой беременности модель Анастасия Решетова в беседе с изданием SUPER прокомментировала появившиеся слухи о том, кто является отцом ее ребенка.

Как заметила модель, после новости о ее беременности появилось много комментариев и слухов, поэтому она хочет их прояснить.

Решетова утверждает, что ее ребенок родится в браке, а отцом является молодой парень, ее ровесник. Собеседница издания подчеркнула, что это ни чей-то бывший, ни тем более текущий муж.

«Он мой выбор, и мы счастливы вместе», — добавила модель.