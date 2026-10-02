Боярская пожаловалась на хейт после воспоминаний об университете

Боярская столкнулась с хейтом, когда рассказала про обучение в театральном

40-летняя Елизавета Боярская поделилась воспоминаниями об учебе в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге и столкнулась с негативными комментариями. Актриса отметила, что далеко не все ее однокурсники смогли завершить обучение.

«Не каждый смог дойти до финиша. Наш поток был очень многочисленным, и в итоге диплом получили лишь 16 человек. Не все выбрали актерскую профессию, поэтому наш курс можно назвать проблемным. Учебный процесс был крайне тяжелым, и вполне естественно, что не у всех хватило сил или способностей», — пояснила Боярская.

По словам актрисы, именно сильное желание учиться помогло ей справиться с трудностями и получить профессиональное образование.

Слова Боярской вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые пользователи напомнили, что её отец — известный актёр Михаил Боярский, и задались вопросом, насколько его известность могла повлиять на карьеру дочери.

Ранее Елизавета Боярская призналась, что скрывала от отца своё поступление в театральный.