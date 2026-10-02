Бузова пожаловалась, что не знает места для знакомств с мужчинами

Ольга Бузова, 40-летняя певица и телеведущая, в беседе с KP.RU поделилась трудностями в поиске второй половинки. Звезда отметила, что из-за напряженного графика и специфики образа жизни ей крайне сложно встретить достойного кандидата.

По словам артистки, поклонники нередко пытаются заговорить с ней на концертах, однако в такие моменты она полностью погружена в рабочие процессы. Посещение ресторанов также не способствует новым знакомствам, так как певица бывает там редко. «Со мной знакомятся в ресторанах, но я там нечасто бываю», — призналась Ольга.

Попытки завязать общение случались даже во время авиаперелетов, но и здесь романтический настрой не складывается: Бузова рассказала, что обычно засыпает сразу после взлета и просыпается уже перед посадкой. Дорога в автомобиле также не подходит для флирта, поскольку звезда передвигается с водителем, что исключает случайные встречи с другими участниками движения или легкие беседы в пробках.

«Какой-то сложный вопрос, я сама не знаю на него ответа. Если бы я знала… Я бы уже познакомилась!» — с юмором ответила телеведущая на вопрос о том, как ей удается найти любовь.

Напомним, ранее Ольга Бузова признавалась, что испытывала сильный стресс из-за шрама на ноге перед одним из шоу.