Дана Борисова объяснила свой отказ когда-либо выходить замуж

Борисова открыто заявила, что у нее давно отпала потребность в мужском внимании, и она не намерена выходить замуж. В разговоре с журналистами она рассказала, что привыкла к независимости и не видит смысла в традиционном браке.

«Мужчины мне уже давно не интересны. Однако, если встретится приятный человек, готовый поддерживать меня морально или материально, я могу рассмотреть такой вариант. Но жить под одной крышей я категорически не хочу», — подчеркнула телеведущая, отметив, что предпочитает формат гостевого брака классическому семейному быту.

По её словам, пока подходящих кандидатов нет. Напомним, что ранее артистка подверглась жесткой критике за резкие слова о дочери. Позже она объяснила это обидой на наследницу и призналась, что частые ссоры возникают из-за постоянного совместного проживания.

Ранее дочь телеведущей Даны Борисовой Полина поделилась с журналистами своим отношением к маме. Юная звезда заверила, что не держит обид на знаменитую мать и спокойно воспринимает ее откровенные и резкие высказывания в прессе.